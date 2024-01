Bayern Monaco-Union Berlino | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è un recupero valido per la tredicesima giornata die si gioca mercoledì alle 20:30: tv,. Harry Kane domenica scorsa ha mancato l’appuntamento con il gol per la quarta volta in 17 partite da quando è migrato dalla Premier League allae non è un caso che ilnon sia riuscito a vincere. Anzi, i bavaresi hanno addirittura perso, cadendo clamorosamente con il Werder Brema (0-1) davanti al pubblico dell’Allianz Arena. Una sconfitta inaspettata ed allo stesso tempo molto dolorosa. de Ligt e Upamecano – IlVeggente.it (Ansa)Quello che ha affrontato i biancoverdi non era certo ilche siamo abituati a vedere di solito: ...

Termina la fase a gironi della Coppa d'Africa. Oggi si gioca anche in Germania con la sfida in Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino e nelle coppe in Spagna ed Inghilterra. Da segnalare la ...Tanti appuntamenti da non perdere con il pallone che rotola in giro per il mondo anche in questa giornata di mercoledì 24 gennaio 2024. Continuano.Da questa mattina sta rimbalzando con forza il nome di Marco Neppe, DT del Bayern Monaco, in uscita dal club bavarese. Ma chi è costui Perché si sta facendo strada il suo profilo Identikit – Classe ...