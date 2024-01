Bastoni lavoro a metà con l’Inter alla ripresa degli allenamenti | la situazione – Sky

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha ripreso oggi a lavorare ad Appiano Gentile prima della sfida contro la Fiorentina. Da Sky Sport arrivano importanti novità dopo l’assenza di Denzel Dumfries, nelle possibili scelte di formazioni di Simone Inzaghi in vista della sfida di domenica.A PARTE –questa mattina ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida di campionato, dopo la conquista della Supercoppa Italiana. Da segnalare oltre l’assenza di Denzel Dumfries, anche un aggiornamento riguardo le condizioni di Alessandro, escluso dai titolari nel corso della finale contro il Napoli. Il difensore italiano questa mattina si è allenato regolarmente con il resto della squadra svolgendo una prima parte con il gruppo. Nella seconda parte dell’allenamento ha svolto unindividuale ...

Dopo il successo in Supercoppa e la giornata libera di ieri (quasi scontata visto che la squadra è rientrata al mattino), l`Inter si è ritrovata questa mattina.A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, Alessandro Bastoni non dovrebbe prendere parte alla finale di Supercoppa ...Il tecnico non rischierà il difensore, ma farà slittare Acerbi sul centro sinistra. Scelto anche l'esterno destro per la finale Dopo aver battuto nettamente la Lazio nella semifinale, l'Inter scenderà ...