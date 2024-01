Bastoni | dubbio di Fiorentina Inter | alternative già pronte

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alessandroè il grandedi, visto il suo affaticamento muscolare che lo ha portato a saltare la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. In settimana si valuteranno le sue condizioni (anche in vista, poi, del big match contro la Juventus), con legià– Dopo l’affaticamento muscolare che lo ha visto saltare la finale di Supercoppa Italiana, Alessandroresta sotto osservazione per la partita di domenica contro la. Il difensore è arruolabile, tanto che contro il Napoli era in panchina, ma quello che preoccupa di più sono naturalmente possibili rischi in vista del grande appuntamento a San Siro contro la Juventus, che tanto dirà sulla lotta scudetto. ...

Per quanto riguarda Alessandro Bastoni, ovvero l'unico acciaccato in casa nerazzurra, domani è atteso il suo rientro in gruppo dopo che nella giornata odierna ha svolto metà lavoro con i compagni e ...

NAPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 24' - Cross di Pavard, Rrahmani chiude in corner. 22' - Lautaro si appiccica a Cajuste costringendo lo svedese a rinculare fin quasi a ridosso ...