Basket serie B femminile Perugia ricomincia dalla seconda piazza

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)– Secondo posto blindato per la Pallacanestroche ha chiuso la regular season al secondo posto del campionato diB, a 4 lunghezze da Civitanova capolista e con 4 punti di vantaggio su Terni terza in classifica. Sabato prenderà il via la fase ad orologio. Appuntamento alle ore 18 ad Orvieto in un derby che le biancorosse vogliono vincere per allungare la striscia utile fatta di due vittorie in altrettante sfide nel nuovo anno. "Dobbiamo recuperare tutte – sottolinea Beatrice Olajide – e continuare a lavorare come stiamo facendo, per avvicinarci nel migliore dei modi al momento clou della stagione". A marzo inizieranno i playoff che vedranno la Pallacanestrosfidare le tre avversarie del girone laziale, in un raggruppamento a 5 in cui solo le prime 2 accederanno alla final four che vale ...