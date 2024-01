Basket Serie B donne Robbiano fa la doppietta

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È stata una settimana da incorniciare quella delche ha messo in fila due vittorie battendo Vittuone nel turno infrasettimanale e Busto Arsizio sabato sera. Ora, con 8 punti nella classifica dellaB e avendo agguantato il quartultimo posto, la squadra brianzola comincia a vedere la luce. "Contro Vittuone abbiamo vinto in un finale equilibrato per 50-48 e questo ci ha dato tanta fiducia, mettendo le basi per poter poi vincere contro una squadra molto forte come Busto Arsizio - argomenta coach Marco Fumagalli -. Marra ha disputato un partitone andando in doppia doppia con 14 punti e 14 rimbalzi. Decisive sono state anche le triple della Di Maio e Discacciati. Dopo l’intervallo, non abbiamo preso un’imbarcata ma, dopo un mini break di 4-0 per Busto, ci siamo subito rimessi in carreggiata. Va dato atto alle ragazze di non essersi ...