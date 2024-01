Basket | nel penultimo turno di andata del campionato di “Divisione regionale 2“ ligure La Polisportiva incassa il quinto stop consecutivo contro il My Genova “B“

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)Pontremolese 64 My“B“ 74 POL. PONTREMOLESE: Ulivi 16, Sordi 14, Montano 2, Carlotti G 9, Fenucci 14, Filippi 2, Reggiani 4, Longinotti 3, Coduri, Terzi, Bardini. All.: Novelli. MY"B": De Michele 29, Capittini 10, Posocco 8, De Lucchi 7, Allegri 6, Carignano 4, Ottonello 4, Tavanti 3, Duplicati 3, Chistoni. All.: Bosio. Arbitri: Moscatelli e Mondini. Parziali: 19-24, 16-18, 11-14, 18-18. PONTREMOLI – Nella penultima gara del girone dideldi “2“ la Pontremolese del sottocanestro diretta da coach Novelli di fronte ai propri sostenitori passano alla cassa registrando la quinta sconfitta consecutiva. Questa volta ad imporgli la dura lezione è stato il ...

