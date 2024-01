Basket | Nba | Jokic e Murray trascinano Denver al successo in trasferta sui Pacers

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Indianapolis, 24 gen. - (Adnkronos) - I campioni Nba in carica deiNuggets (30-14) si impongono 114-109 sul campi degli Indiana(24-20). Un terzo quarto da 39-19 per gli ospiti sembra risolvere la gara (con anche l'espulsione di coach Rick Carlisle), madeve lottare fino agli ultimi secondi per resistere alla rimonta di Indiana, che senza la loro stella Tyrese Haliburton è guidata dai 22 punti di Myles Turner e dalla doppia doppia di Pascal Siakam con 16 e 10 rimbalzi. Alla fine i Nuggets la spuntano grazie ai 31 punti a testa di Jamal(con anche 8 rimbalzi e 7 assist) e di, autore dell'ennesima tripla doppia. Incalzato da Domantas Sabonis, che con tre triple doppie consecutive lo aveva raggiunto a quota 12, il centro serbo dei Nuggets piazza l'ennesima gara da ...

Sconfitte per Detroit e Utah, battute rispettivamente da Milwaukee e Houston NEW YORK (STATI UNITI) - Nottata amara per gli italiani in Nba. Danilo ... (ilgiornaleditalia)

"J-Dub", questo il suo soprannome, è primo in NBA col 73% al tiro nel "clutch", ovvero quando la gara è in bilico nel finale e si decide. I Clippers volano con Harden e Kawhi. E Westbrook segna senza ...Due squadre in cerca di un posto ai playoff partono veloci ieri sera a New Orleans. Nel primo quarto, Jazz e Pelicans hanno tirato al 50% di successo e si sono tenuti in difficoltà, il primo spinto da ...LeBron James, Stephen Curry e Joel Embiid sono stati nominati tra i 41 giocatori del roster Usa di pallacanestro delle Olimpiadi del 2024. Il gruppo di stelle sarà ridotto ad una squadra di 12 uomini ...