Basket | la Virtus Bologna sfida il Fenerbahce Istanbul in Eurolega per rimanere a contatto con Barcellona e Real Madrid

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Trasferta insidiosa quella che si appresta ad affrontare lain. Domani sera, infatti, le V-nere volano ad(Turchia) perre ilnella ventitreesima giornata della regular season 2023/2024 – inizio del match previsto alle 18:45 ora italiana. I bolognesi hanno faticato più del dovuto nell’ultima uscita europea contro l’ASVEL Villeurbanne ma hanno ritrovato una vittoria che mancava da due turni soprattutto per il morale. 15-7 è il record dei bianconeri fino a qui, che gli consente di mantenere la seconda posizione in condivisione con ilcontro il quale ci sarà lo scontro diretto la settimana prossima al Palau Blaugrana. I punti pesanti passeranno ancora tra le mani di Marco Belinelli (14.7 punti di media per la ...

Trasferta più che delicata per la Virtus Bologna che domani (palla a due alle 18:45) giocherà in casa del Fenerbahce. Una prova molto dura, ...La Virtus Segafredo Bologna femminile è di scena a Praga per la giornata di EuroLeague Women contro lo ZVVZ USK Praha. All'andata fu la compagine ceca ad imporsi al PalaDozza con un netto 69-90, ...