Basket | la Reyer Venezia crolla nel 4° periodo contro il Wolves e perde ogni speranza di passaggio del turno in EuroCup

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sconfitta fatale per lanella 16ma giornata dell’2023-2024. Dopo tre periodi equilibratiilVilnius del nuovo coach Pacevicius, la squadra veneta, priva di Parks, Tucker, Kabengele e De Nicolao, si spegne incredibilmente nell’ultimoin casa con un netto 57-75. A causa di questo ko, e complice la vittoria del Prometeyl’Hapoel Tel-Aviv, la squadra di Neven Spahija è ora già sicura dell’eliminazione a due giornate dal termine della regular season. A fine partita il top scorer degli ospiti è Tre’Shawn Thurman con i suoi 14 punti (oltre agli 8 rimbalzi), ma in casa lituana sono molto importanti anche i 12 di Christian Mekowulu (ex giocatore di Treviso e Sassari) e gli 11 di Garrison Brooks. ...

Missione compiuta per la Reyer Venezia nel ritorno degli ottavi di finale dell’ EuroCup femminile 2023-2024. Dopo l’affermazione dell’andata per ... (oasport)

Grazie alla vittoria per 93-104 contro il Cedevita Olimpija Ljubljana, la Reyer Venezia sta tenendo in vita le speranze di qualificarsi ai playoff di EuroCup Basketball 2023-24.