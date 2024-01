Basket | i primi 41 convocati degli USA per le Olimpiadi | roster da spavento con LeBron James | Curry e Durant

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alla fine sono ben 41 i giocatori della lista che Team USA ridurrà a 12 per ledi Parigi 2024. Non si possono chiamare pre-, questo è abbastanza chiaro, ma già solo con queste possibili scelte Steve Kerr si è assicurato l’attenzione di mezzo mondo. In pratica, questo potrebbe rivelarsi il team più forte (insieme al Redeem Team di Pechino 2008) mai apparso da quando i pro sono stati autorizzati a calcare i parquet olimpici. Questo con l’ovvia e dovuta eccezione del Dream Team originale, quello del 1992. In ordine alfabetico, ecco i possibili componenti della squadra, con un numero sostanzialmente imprecisato di stelle: Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen, Anthony Davis, Kevin ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Magnifico Dunston per il nuovo sorpasso bianconero! Arriva il timeout televisivo. 10-11 Jones ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-17 La replica di Lundberg! 18-14 Tripla di Robertson, che è in sostanza in una specie di odor di ... (oasport)

I canestri difficili Non saprei spiegare come ho fatto». Sul leit motiv della prima vittoria tra le mura amiche del 2024, Tassinari non ha dubbi. «Siamo rimasti tutti concentrati, anche quando Nardò ...È stata costituita ieri in uno studio notarile di Cantù, la Cantù Arena Spa, la società che si occuperà della progettazione e realizzazione dell’Arena di Cantù. I soci soggetti che, tramite un’Associa ...Un rituale nato per caso, dopo nove successi di fila è diventato d’obbligo: "Ma anche nei momenti difficili, la cheesecake non manca" ...