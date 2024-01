BASKET GIOVANILE Cade a sorpresa l’Under 19 in casa contro il fanalino

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Settimana amara per19 Eccellenza, che nella corsa alla vetta perde terreno finendo sconfitta aildi coda Bramante Pesaro, alla seconda vittoria stagionale. La formazione allenata da Grisonin66-69 (18 punti per Munari), al termine di un match sempre in equilibrio, ma per larghi tratti favorevole agli ospiti nell’inerzia e nel punteggio. Forlì, così, si assesta al terzo posto in classifica, a -6 dalla capolista Vuelle Pesaro. Crolla anche17 Eccellenza, ko per mano della Vis Ferrara 70-91 nella Poule nazionale. A nulla servono i 21 punti di Ercolani, in un match sempre in pugno alla formazione estense. L’unica soddisfazione arriva dunque dal15 Eccellenza, che si prende il derby esterno con ...