Basket | Eurolega | per bookie Virtus Bologna sfavorita contro il Fenerbahce

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - La 23/a giornata della regular season divede laalle prese con la difficile trasfertail. Secondo i betting analyst di Betflag, il colpo esterno della formazione di coach Banchi è possibile, a 1,98,l'1,77 della vittoria della squadra di casa. Più cauti gli analisti di Better, che danno molto peso al fattore ambientale assegnando la quota di 1,30 al segno «1»: l'Ulker Sports Arena, infatti, si è rivelata finora un fortino quasi inespugnabile, che ha visto una sola sconfitta del; per la vittoria della, uscita sconfitta dalle ultime due trasferte, si sale invece a 3. Per quanto riguarda il numero di punti previsti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.31 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon ... (oasport)

Il video con gli Highlights del match tra Valencia e Olimpia Milano , valido per la 22^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Non riesce il ... (sportface)

Pesante battutta d’arresto per Milano che, nella Ventiduesima giornata Basket Eurolega 2023 /24, viene sconfitta a Valenicia per 84-72 e vede ... (sport.periodicodaily)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Barcellona , sfida valida per la 23^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Gli ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Virtus Bologna , sfida valida per la 23^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

Come riporta AgiproNews, la 23° giornata della regular season di Eurolega vede la Virtus Bologna alle prese con la difficile trasferta contro il Fenerbahce. Secondo i betting analyst di Betflag, il co ...La carriera. Nel 2017 è stato nominato MVP della Basketball Champions League con il Banvit e ha trascorso la stagione successiva con l'Olimpia Milano in EuroLeague. In seguito ha giocato con l'AEK ...Subentra a Gennaro di Carlo, al quale è stata fatale la sconfitta di domenica scorsa contro contro il Rimini Gennaro Di Carlo non è più l’allenatore di Hdl Nardò Basket. La società granata ha sollevat ...