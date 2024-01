Basket | Eurocup 2023 2024 | Venezia crolla nel finale coi Wolves | arriva l’eliminazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Reyersconta le tante assenze alla distanza e viene travolta in casa al PalaTaliercio dai lituani deicon un netto 57-75 nella sedicesima giornata dell’di, ma arrendendosi solo nell’ultimo quarto con un crollo verticale dopo tre parziali in cui invece c’era speranza di portare a casa un risultato positivo. Un ko pesante sia nelle proporzioni che nelle conseguenze, visto che con due giornate di anticipo si chiude anzitempo ogni speranza di approdare alla fase successiva del torneo. I lagunari, orfani di Kabengele, Tucker e Parks, con Spissu e Wiltjer non al meglio, cedono di colpo nell’ultimo quarto dopo aver opposto resistenza a una squadra, quella ospite, in crisi di risultati e soprattutto reduce dall’esonero del capo allenatore Kemzura. I ...

Venezia, priva di Tucker, Kabangele, Parks e all'ultimo anche di capitan De Nicolao, manda in campo questo quintetto di partenza: Spissu, Heiddeger, Casarin, Simms e Tessitori. Vilnius risponde con ...