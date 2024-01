BASket De Cassan | Empoli avversario tosto»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Se giocheremo anche adcol cuore come abbiamo fatto contro il Selargius, credo che potremo fare bene". Le parole sono quelle dell’ottima ala stellata Flavia De. L’atleta della Galli va avanti nella sua analisi. "La Rosa Scotti empolese è una buona squadra, la conosco. Untanto difficile. Noi siamo in buona condizione, ma non dovremo distrarsi. Tutt’altro, questo è il momento del campionato che ci dirà di che spessore siamo fatte". Mancherà all’appello, assente ancora per infortunio, la play Giorgia Amatori. La partita sarà rognosa, molto delicata e di grande agonismo tra due squadre che punteranno al massimo. Ma la Galli è in forma, e gioca con mente e cuore. La partita si disputerà sabato prossimo (27 gennaio), con inizio alle 20.30 alla Palestra Lazzeri. Giorgio Grassi

