Bando imprese Slittano le scadenze

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Una scelta che vuole andare incontro ai commercianti che, nell’incertezza dell’effettiva erogazione del contributo, non possono concretamente aver avviato e completato gli investimenti preventivati nei termini previsti dal. In questo modo l’Amministrazione comunale pone un’attenzione particolare sul settore e consente agli operatori di completare gli interventi progettati". Così l’assessore comunale al Commercio Cristina Malvicini (nella foto) ha spiegato la proroga dei termini per l’esecuzione e per la rendicontazione degli interventi inseriti nelDistretto urbano del commercio 2022-2024. Con una delibera di Giunta, infatti, lesono cambiate: ora c’è tempo fino al 30 aprile per l’esecuzione degli interventi e al 31 maggio per la rendicontazione. I termini per l’esecuzione e per la ...