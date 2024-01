Bandecchi e il politically correct | “Sono antifascista e anticomunista E so come ci si comporta”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Parla il segretario di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, tornando sulle sue parole: “Non le direi di nuovo, ma sentir dire che le frasi istigano al femminicidio mi fa arrabbiare” Una piccola retromarcia, ma senza cambiare il senso. La forza del segretario di Alternativa Popolare Stefanoè quella di essere un uomo chiaro, quello che dice pensa e non ha affatto paura di esprimere concetti anche duri. “Un uomo normale guarda il culo di una donna e ci prova anche…”, le parole che tanto hanno fatto discutere. Frasi che, per sua stessa ammissione, non ripeterebbe mai, anche se quello che ha detto lo pensano tante persone, ma difficilmente lo dicono. Ecco, Stefano, spesso e volentieri, rivendicando che viene e fa parte del popolo, si fa portavoce di quello che le persone non dicono pubblicamente o hanno timore di dire. Il Sindaco di ...