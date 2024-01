Banca Generali sbarca a Cortina | al centro la sostenibilità

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)accende i riflettori sul "Lae le sfide di sviluppo". A, Sabato 27 all'Hotel de la Poste, mentre si disputa la Coppa del Mondo di sci, organizza un talk che vede protagonisti il fotografo autore del reportage sociale Time To Change, Stefano Guindani, Leandro Bovo, head of wealth & Internationl Advisory Network, Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym e la campionessa di sci Federica Brignone. Laviene raccontata come leva strategica per accelerare la competitività delle imprese e sostenerle in questa fase caratterizzata da incognite geopolitiche ed elevata volatilità. Per rafforzare il concetto e renderlo ancora più divulgativo la terza private bank italiana porta nella perla elle Dolomiti una mostra fotografica che sarà visitabile ...