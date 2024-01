B7 | Emma Marcegaglia riunisce advisory board e high level group

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il "B7 Italy 2024: Leading the Transitions Together", guidato da, avvia nel concreto il suo percorso con la prima riunione dell', ieri a Milano, con "alcuni tra i principali leader delle imprese italiane". Oggiha incontrato i membri dell'composto dai presidenti delle organizzazioni imprenditoriali G7 e da autorevoli ceo dei diversi Paesi. Un confronto "sulle priorità dell'agenda B7 che si articolano su quattro assi: l'impatto dell'incertezza globale sulle catene globali del valore; le transizioni climatica, energetica ed ambientale; le opportunità poste dalla data economy e dalle tecnologie digitali; le sfide legate alla valorizzazione dei talenti nel mercato del lavoro"; ...

MILANO (Reuters) - Emma Marcegaglia non risponde alla domanda su un possibile interesse del suo gruppo a entrare in Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, al posto di ArcelorMittal e ritiene che il ricorso ...E dall’altra il ligure Edoardo Garrone, presidente del gruppo delle rinnovabili Erg e del Sole24Ore, sceso in campo nelle ultime settimane su sollecitazione di Emma Marcegaglia e altri big del Nord, ...(LaPresse) Lavorare insieme su obiettivi comuni: è questo l'obiettivo principale del B7, il tavolo di confronto di cui fanno parte gli ...