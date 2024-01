Aziende | corsa ai ristori Aiuto per i fondi Simest

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La conta dei danni all’interno delle imprese pratesi va ancora avanti a seguito dell’alluvione del 2 novembre. E aumentano anche i raggruppamenti di professionisti che si mettono a disposizione delle attività per presentare la richiesta di rimborso. Fra queste c’è Artex, il Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, che si propone per affiancare le imprese ad ottenere ierogati da, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che eroga un contributo per coprire i danni diretti subiti dalle imprese esportatrici nelle aree colpite dall’alluvione. Il contributo, a fondo perduto, è del 100% per i danni coperti da polizza assicurativa e dell’80% per quelli non coperti. L’importo verrà erogato in un’unica tranche dopo l’approvazione della domanda e la presentazione di una perizia - redatta da un perito incaricato ...