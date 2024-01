Avvocato Pisani | “Tifosi napoletani chiedano risarcimento per danno morale in Supercoppa”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’invita idel Napoli a chiedere unper i danni morali dell’arbitraggio in. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, l’Angeloha lanciato un appello aidel Napoli che hanno assistito dal vivo alla finale diItaliana contro l’Inter, invitandoli a chiedere undanni per ilsubito a causa della direzione di gara scandalosa dell’arbitro Rapuano che ha palesemente falsato l’incontro. “I supporters azzurri presenti a Riyad hanno tutto il diritto di ricevere un indennizzo, anche solo simbolico di 1 euro, per ripagare lo spettacolo indegno ...