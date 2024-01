Autonomia | Sala | ' per Lep servono mld mentre vendiamo aziende per sanare buchi bilancio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "La legge Calderoli è solo scena. Il governo parla di necessaria 'invarianza finanziaria', però in funzione di un emendamento di FdI (quindi della stessa maggioranza) prima che anche una sola Regione possa modificare qualcosa rispetto all'attuale regolamentazione bisogna finanziare i Lep-Livelli essenziali delle prestazioni in tutta Italia. Ovvero bisognerebbe tirar fuori decine e decine di miliardi di euro (sorrido amaro, pensando che nel frattempo stiamo vendendo quote di grandidi Stato assolutamente strategiche, per tappare idi…). Tutto ciò al netto di considerazioni politiche che vanno fatte e rispetto alle quali invito ancora tutti a riflettere". Così il sindaco di Milano Beppein un post sui suoi canali social. "Per essere più chiaro -aggiunge ...