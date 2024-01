Autonomia | Manfredi | “Parcellizzare indebolisce il Paese”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Credo che si debba lasciareai sindaci di decidere, insieme ai cittadini, come e dove gestire la sicurezza stradale. Ovviamente si può valutare in base alle situazioni delle singole città quali siano le aree in cui questo limite va applicato e dove invece è necessario uno scorrimento più veloce”. E’ l’opinione del sindaco di Napoli, Gaetano, in merito alla direttiva del Mit nella quale si afferma che “qualsiasi fissazione generalizzata dei limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria”. Una direttiva che è stata emanata a seguito dell’ordinanza del Comune di Bologna che istituisce in città il limite di 30km/h.ha sottolineato che nei centri urbani il limite “è fondamentale. Noi abbiamo avuto tanti incidenti a Napoli e proprio stanotte c’è stato un altro ...