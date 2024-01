Autonomia differenziata verso l’approvazione | polemica tra i partiti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nell’ambito di un acceso dibattito nell’Aula del Senato, il Disegno di legge per l’attuazione dell’ha ottenutocon un voto di 110 favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. La maggioranza ha espresso il proprio sostegno al Ddl, con il gruppo per le Autonomie e la senatrice Mariastella Gelmini che hanno votato a favore. L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 24 gennaio 2024 – Il ddl sull’ Autonomia Differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una legge puramente procedurale per attuare la ... (ilfaroonline)

«Il centrodestra, pilotato dalla Lega di Matteo Salvini, ha ottenuto - si legge nella nota stampa - il via libera al Senato al progetto di autonomia differenziata che scava un solco incolmabile fra le ...«L’assenza di risorse dello Stato, lasciando tutto alle risorse territoriali, non consentirà di garantire i servizi minimi, aumentando, di fatto, le disparità territoriali e tra cittadini e cittadine.Come avevamo detto lo scorso anno sarebbe giusto lavorare, più che sull'autonomia differenziata, sull'autonomia solidale: lo Stato dovrebbe sostenere le Regioni in maggiore difficoltà", conclude ...