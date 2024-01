Autonomia differenziata | l’Italia a due velocità Come cambiano Pil e reddito da Nord a Sud

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il disegno di legge sull’, proposto dal ministro Calderoli, prevede l’di gestione da parte delle regioni (a statuto ordinario dunque tutte, escluse Val d’Aosta, Trentino, Friuli, Sardegna e Sicilia) su massimo 23 materie, fra cui sanità, istruzione, energia, trasporti, finanza pubblica e sistema tributario. Ogni regione però, che applichi o meno l’, deve garantire dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), cioè dei servizi che devono esser garantiti in modo uniforme su territorio nazionale, poiché riguardano diritti civili e sociali dei cittadini. Tuttavia i Lep sono ancora in corso di definizione. Quanto è però diversificata la situazione delle singole regioni a oggi? Secondo i dati Istat, il Pil in volume nel 2022, ad esempio, ha subito degli aumenti diversi, maggiori ...