Autonomia differenziata | la nuova porcata di Calderoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) di Giorgio Boratto Robertoha fatto una: dopo la famosa legge elettorale, denominata da lui stesso ‘porcellum’ e definita incostituzionale, ora si appresta, con la cosiddetta ‘’, a spaccare l’Italia in 20 Italiette. Anche questasi può definire incostituzionale poiché all’art.5 della nostra Costituzione c’è scritto che l’Italia resta una e indivisibile e con il favorire delle autonomie e il decentramento amministrativo venga salvaguardata l’unità politica ed economica del nostro Paese. Scuola, Sanità, Trasporti, Ambiente, Paesaggio, Energia, Gestione ciclo dei rifiuti… un elenco impressionante da delegare ai presidenti di Regione. Tutto questo è pericoloso per lo stesso ruolo del Parlamento che si troverebbe ...

"E' approdato in Senato per l'inizio del suo iter parlamentare, dopo sei mesi di dibattiti nella Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge in tema di autonomia differenziata, approvato ...«Adesso i cittadini cosa possono fare Possono chiedere un referendum abrogativo». lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di un ...«Il centrodestra, pilotato dalla Lega di Matteo Salvini, ha ottenuto - si legge nella nota stampa - il via libera al Senato al progetto di autonomia differenziata che scava un solco incolmabile fra le ...