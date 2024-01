Autonomia differenziata | De Luca insorge | E' una truffa politica | tradisce il Sud

Le opposizioni intonano l'inno di Mameli. La Lega esulta per il primo via libera all'autonomia differenziata. L'Aula del Senato - presidente di turno il leghista Gian Marco Centinaio - approva il ...«L’approvazione ieri in Senato dell’autonomia differenziata – sostiene Fiorita intervistato dal Corriere della Calabria – è sicuramente una pagina triste per il Sud, per la Calabria, ma direi per ...“Siamo di fronte a un vero e proprio “Controrisorgimento”, che nega l’unità d’Italia e tradisce il Sud", sbotta Vincenzo De Luca, governatore della Campania e da sempre in prima linea nella battaglia ...