Autonomia Differenziata | dalla scuola alla sanità | ecco cosa cambierà per le Regioni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gennaio 2024 – Il ddl sull’dellea statuto ordinario è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. I punti Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelleche chiedono l’nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Dopo l’ok del Senato il ddl Calderoli si avvialettura a Montecitorio con un testo modificato in commissione e in Aula i cui principali punti sono: – Richieste di, le quali partono su iniziativa delle stesse, sentiti gli ...