Autonomia differenziata approvata al Senato tra le proteste | cos’è e cosa cambia per le Regioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’Aula delha dato il proprio assenso al disegno di legge sull’attuazione dell’con un sostegno di 110 voti, un’opposizione di 64 voti e 3 astenuti. Il testo sarà ora sottoposto alla Camera per la seconda lettura. I gruppi di maggioranza, il gruppo per le Autonomie e la senatrice Mariastella Gelmini hanno espresso voto favorevole, mentre i colleghi del gruppo di Azione si sono astenuti. Iri di Alleanza Verdi Sinistra, Italia viva, Movimento 5 stelle e Partito democratico hanno votato contro.l’Il dibattito attuale in Parlamento riguarda la legge Calderoli, una storica iniziativa della Lega, che propone una significativa redistribuzione dei poteri e delle risorse pubbliche in diverse aree. Il progetto di ...