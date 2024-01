Autonomia | Calenda | ' provvedimento fuffa | esempio del teatro italiano'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Le altre opposizioni che continuano a dire che l'spacca l'Italia fanno un favore alla Lega. Tralasciando il fatto che l'l'abbiamo fatta partire noi con il governo Gentiloni, questanon esiste. È unche serve alla Lega per le europee". Lo scrive sui social Carlo. "Tutto è rimandato a dopo il finanziamento dei lep. Il che equivale a dire mai. Se invece si trovassero per miracolo i soldi, sarebbe utile e importante per le regioni del Sud -prosegue-. Aggiungo che all'è agganciato il federalismo fiscale che tutti i partiti hanno votato nel PNRR con Draghi. Questo è undeldove le ...

Luca Bianchi, direttore generale Svimez, quali sono le criticità principali per il Sud con l’Autonomia differenziata “Il primo riguarda la crescita del lavoro povero. Tema che riguarda l’intero Paese ...La riforma Spacca Italia sull'autonomia differenziata passa in Senato. Ora la Lega si aspetta il via libera della Camera prima delle Europee ...“Si parla molto di incremento di disuguaglianze a seguito dell’autonomia differenziata e su questo non ci piove. Ma prima ancora viene un tema: qui c’è un inedito al mondo, e cioè che avremo uno Stato ...