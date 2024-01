Autonomia | Boccia | ‘Salvini e Meloni antepongono loro interessi a quelli del Paese’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – ?L?Italia con il voto di ieri porta a casa uno sfregio che può essere cancellato solo se questa riforma sarà bloccata alla Camera. Se no promuoveremo il referendum. Purtroppo questa maggioranza, che non lo è politicamente nel Paese, ma lo è numericamente in Parlamento, ha anteposto glidi Salvini e di Giorgiaitaliani?. Così il presidente dei senatori del Pd Franceecoai microfoni di Radio Napoli Centrale.?La Lega ha in mano un feticcio, vuoto. Lainvece vuole esercitare il comando attraverso una riforma costituzionale disastrosa. L?differenziata di Calderoli è un gran pasticcio che, se attuato, creerebbe 15 staterelli e provocherebbe ulteriori divaricazioni. Stanno smontando il Paese. Questa riforma, e ...