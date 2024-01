Autonomia | Bianchi | “Riforma incompatibile col Pnrr Il Nord rischia quanto il Sud”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luca, direttore generale Svimez, quali sono le criticità principali per il Sud con l’differenziata? “Il primo riguarda la crescita del lavoro povero. Tema che riguarda l’intero Paese ma diviene patologico nel Mezzogiorno dove nonostante la crescita dell’occupazione è aumentata la povertà, diversamente dal passato, soprattutto tra chi un lavoro ce l’ha. Precarietà e inflazione erodono il potere d’acquisto dei salari facendo scivolare la famiglie mono reddito verso l’indigenza Il secondo riguarda il, una straordinaria occasione chedi andare perduta per effetto delle difficoltà di attuazione delle amministrazioni locali del Mezzogiorno. Le analisi Svimez confermano che proprio dalla capacità di mettere a terra gli investimenti del Piano dipendono le possibilità delle regioni del Sud di ...

L'Autonomia regionale differenziata è arrivata al voto del Parlamento, ma finora pochi cittadini si sono resi conto di quelle che saranno le sue conseguenze, anche perché i media ne hanno parlato ben ...È la fine dell'Italia per come l'abbiamo conosciuta, con la polverizzazione del potere centrale e la creazione di un numero ancora imprecisato di staterelli ...