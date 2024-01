Autonomia | Bersani a La7 | “Una presa in giro vergognosa | ci tocca richiamare Garibaldi Era più onesto Bossi a chiamarla ‘secessione' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Si parla molto di incremento di disuguaglianze a seguito dell’differenziata e su questo non ci piove. Ma prima ancora viene un tema: qui c’è un inedito al mondo, e cioè che avremo uno Stato arlecchino. Su scala mondiale non c’è nessuno Stato che abbia una configurazione del genere”. Sono le parole di Pier Luigiche, ospite di Otto e mezzo (La7), analizza il ddl sull’differenziata delle Regioni a statuto ordinario, che ha come primo firmatario il ministro leghista Roberto Calderoli e che ha ottenuto l’ok del Senato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti.spiega che le singole Regioni potranno chiedere la gestione di un numero massimo di 23 materie (tutela della salute, istruzione, sport, ambiente, energia, cultura, trasporti, commercio estero) e definisce “una ...