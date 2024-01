Autonomia | A Fontana | ' sanità più flessibile | meno liste d' attesa e visite anche di sera' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (Adnkronos) -d'più corte, medici pagati meglio e, se sarà necessario,dio nei weekend. Tutto questo potrebbe diventare realtà in Lombardia, con l'entrata in vigore della riforma sull'autonomia. Il presidente della Regione Lombardia Attiliospiega all'Adnkronos: "Una serie di servizi che oggi vengono resi dallo Stato verranno resi dalle Regioni; in tal modo, sono convinto che saranno dei servizi migliori, più efficienti ecostosi". Tanto per fare un esempio concreto, parliamo di: "Quando lasarà gestita direttamente dalle Regioni -afferma- avremo le mani più libere. Perché se oggi i trasferimenti statali avvengono con il cosiddetto ...