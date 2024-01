Auto green | ripartono gli incentivi Bonus e sconti fino a 5 000 euro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tornano gliper chi vuole acquistare un’o un motociclomagari disfandosi di una vettura inquinante. E, questa volta, la dote è consistente: un miliardo di. E forse anche di più, grazie alla rimodulazione della dote non spesa nel 2023. Da ieri si sono riaperte le prenotazioni sulla piattaforma Eco, gestita da Invitalia. Ma sarà un’operazione in due fasi. La prima,ad aprile, dove si potranno ottenere gli attualigià fissati per l’acquisto di nuove, anche a benzina e diesel, purchè poco inquinanti. Poi, con l’arrivo di un nuovo Dpcm, che dovrebbe essere messo a punto a febbraio, glicambieranno pelle e diventeranno anche più ricchi. Al momento, le agevolazioni riguardano i ...

