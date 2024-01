Australian Open | Sinner-Rublev fa storia | record di ascolti su Eurosport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Warner Bros. Discovery è lieta d’annunciare il suod’per una “partita italiana” dell’perché la mattina di 23 gennaio il match di quarti di finale tra Jannike Andreyè stato seguito da 425.000 spettatori equivalenti il 20,5% di share sul target Pay TV con1 primo canale italiano durante la messa in onda, il 3,5% dello share televisivo totale e un picco d’ascolto di 594.000 amr.Ora l’appuntamento con laè venerdì 26 gennaio, a un orario della mattina TBD, per la semifinale tra Jannike Novak Djokovic che sarà trasmessa in esclusiva su1 - canale 210 di Sky che si può vedere anche con gli abbonamenti di Dazn, Tim Vision e nel pacchetto dedicato ...

Non smette di regalare sorprese quest’ Australian Open 2024 , giunto al day 11 ma ancora in grado di offrire risultati sorprendenti e match ... (sportface)

Agli Australian Open venerdì andrà in scena l'ennesimo confronto tra i numero uno al mondo e il giovane alto atesino che lo ha già sconfitto tre volte negli ultimi 4 incontri. In gioco la semifinale.Sascha Zverev aspettava una notte così da almeno un anno e mezzo: contro Carlos Alcaraz ha dovuto vincere due volte, ma s’è guadagnato con merito e una resilienza fuori dal comune la possibilità di ...Alexander Zverev ha sconfitto Carlos Alcaraz nei quarti dell'Australian Open e venerdì affronterà il russo Daniil Medvedev per un posto in finale. Dopo 3 ore di gioco il tedesco, numero 6 del mondo, ...