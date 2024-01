Australian Open | non era mai successo | arrendersi è vietato

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), quello che èla dice lunga sullo Slam che si gioca nella terra dei canguri: è incredibile. Lo abbiamo sognato, aspettato, desiderato e immaginato talmente tanto che spiace che sia ormai agli sgoccioli. Fortuna che la stagione è appena iniziata e che, una volta calato il sipario sull’Happy Slam, ci saranno in programma talmente tanti di quei tornei da fare indigestione di tennis. La Rod Laver Arena (LaPresse) – ilveggente.itPotrebbero non essere intensi ed emozionanti quanto l’, però, visto e considerato che questa edizione del Major che si gioca nella terra dei canguri è entrata nella storia per un motivo ben preciso. Per aver battuto un record, cioè, che la dice lunga su quanto le battaglie siano state estenuanti e su quanto il livello di qualità dei match, e ...