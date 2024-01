Australian Open | Medvedev piega la resistenza di Hurkacz al quinto set e conquista la semifinale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Quasi allo scoccare delle quattro ore Daniilriesce are ladegli2024, la terza nelle ultime quattro edizioni per il russo. Il numero tre del mondo ha superato il polacco Hubertdopo una battaglia di cinque set, chiusa con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4. Non una bella partita, ma comunque molto intensa e che alla fine ha premiato unche non starà brillando, ma che comunque è arrivato dove doveva.ha concluso il match con 11 ace, ma anche con 10 doppi falli. Il russo ha ottenuto il 78% dei punti quando ha servito la prima (81% per), mentre il 41% con la seconda. Unche ha dato veramente tutto, chiudendo con 61 vincenti a fronte ...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio accedono alle semifinali degli Australian Open di tennis. Gli azzurri hanno eliminato ai quarti per 7-5 6-4 la coppia tedesca n.8 del tabellone: Kevin ...Giovedì affronteranno un'altra coppia tedesca, Hanfmann/Koepfer. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky ...Daniil Medvedev batte Hubert Hurkacz e vola in semifinale agli Australian Open. 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 i parziali per il n°3 del mondo, che ha sofferto 4 ore per piegare la resistenza del polacco, ...