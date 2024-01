Australian Open | Medvedev piega la resistenza di Hurkacz al quinto set e conquista la semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Quasi allo scoccare delle quattro ore Daniilè riuscito are ladegli2024, la terza nelle ultime quattro edizioni per il russo. Il numero tre del mondo ha superato il polacco Hubertdopo una battaglia di cinque set, chiusa con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4. Non una bella partita, ma comunque molto intensa e che alla fine ha premiato, che non starà brillando ma che comunque è arrivato dove doveva.ha concluso il match con 11 ace, ma anche 10 doppi falli. Il russo ha ottenuto il 78% dei punti quando ha servito la prima (81% per) ed il 41% con la seconda.ha dato veramente tutto, chiudendo con 61 vincenti a fronte di 55 errori ...