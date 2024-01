Australian Open | Medvedev batte Hurkacz al quinto set e approda in semifinale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Daniilsi è qualificato per le semifinali deglindo Hubertin cinque set 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 in poco meno di quattro ore ., numero 3 del mondo, già doppio finalista a Melbourne (2021 e 2022), venerdì giocherà la sua terza, l’ottava in totale in uno Slam. Il 27enne russo aspetta il numero 2 Carlos Alcaraz o il numero 6 Alexander...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio accedono alle semifinali degli Australian Open di tennis. Gli azzurri hanno eliminato ai quarti per 7-5 6-4 la coppia tedesca n.8 del tabellone: Kevin Krawi ...A fine partita, dopo che Jannik Sinner aveva battuto Rublev conquistando le semifinali degli Australian Open, il fisioterapista Giacomo Naldi gli è andato incontro per abbracciarlo. Ma soprattutto per ...quasi quattro ore di gioco per superare il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del seeding, battuto con il risultato di 7-6(4) 2-6 6-3 5-7 6-4. Agli 'Australian Open' Medvedev vanta già due finali, ...