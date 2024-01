Australian Open | continua la favola di Dayana Yastremska! La qualificata ucraina è in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La terza semifinalista del tabellone di singolare femminile degli2024 di tennis è laYastremska, che elimina la ceca Linda Noskova con un netto 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco e nel penultimo atto affronterà una tra la russa Anna Kalinskaya e la numero 12, la cinese Zheng Qinwen. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi nel settimo game l’annulla una palla break sul 30-40 e si salva ai vantaggi. Lo strappo decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando la ceca si fa rimontare dal 30-15, perde tre punti di fila e cede la battuta. Nel nono gioco Yastremska concede la palla per l’immediato controbreak sul 30-40, Noskova non la sfrutta ed ai vantaggi l’chiude sul 6-3 in ...