Australian Open | Carlos Alcaraz è parso spaesato senza i consigli di Ferrero

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si sarebbe potuto verificare quanto capita di raro: le prime quattro teste di serie in semifinale Slam. E già agli. A spezzare il circolo ci ha pensato Alexander Zverev, dal momento che sarà il tedesco a doversela vedere con il russo Daniil Medvedev (a sua volta ritrovatosi a grandissimo rischio contro Hubert Hurkacz: il polacco ha ceduto solo al quinto set), e non. Per il murciano termina sulla Rod Laver Arena il tentativo di riprendersi il numero 1 del ranking mondiale, ora al 100% nelle mani di Novak Djokovic almeno fino a ben oltre l’accoppiata dei Masters 1000 americani, dato che l’impossibilità, nella primavera 2023, di entrare negli Stati Uniti glieli fece saltare entrambi. Tra le cose più notate in questi giorni del team del campione di Wimbledon in carica ce n’è una: ...