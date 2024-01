Australian Open 2024 | Zheng Qinwen in rimonta batte Kalinskaya | la 21enne cinese va in semifinale e in top-10

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)per la prima volta è in unaSlam, dopo aver sconfitto inAnnanei quarti degli. La testa di serie numero 12 del tabellone, che con questa vittoria farà il suo debutto in top-10, si aggiudica l’incontro con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-1, mantenendo saldi i nervi dopo un primo set difficile, in cui una bassa percentuale di prime palle di servizio e tanti errori con il dritto avevano fatto temere il peggio. Invece, in una situazione di pressione, la giovanedi Shiyan con il passare dei minuti ritrova tranquillità e pazienza, oltre al dritto che la russa non riesce più a contenere, finendo per dominare la fase finale dell’incontro. Il bel torneo di ...

