Australian Open 2024 | Yastremska | “Mi sono liberata della pressione e delle responsabilità Ora mi diverto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Non credo stata qualche chiave tattica in particolare a decidere il match, la cosa più importante per me è stata riuscire a mantenere alta l’intensità. Ho giocato tante partite, è normale iniziare a sentirsi un po’ stanchi. A volte ho commesso egli errori banali, ma ho provato a non arrabbiarmi e capire cosa stesse succedendo per risolvere”. Dayanaanalizza così il match vinto nei quarti di finale deglicontro Linda Noskova. Per l’ucraina si tratta del nono match consecutivo vinto a Melbourne, dove è partita dalle qualificazioni: “Di certo non me lo aspettavo,venuta qui cercando i pensare una partita alla volta. Non avevo un vero obiettivo per il torneo, l’intenzione era solo di cercare di divertirmi”, spiega.è la prima qualifcata in semifinale a Melbourne ...