Australian Open 2024 | Qinwen Zheng sconfigge in rimonta Kalinskaya e raggiunge Yastremska in semifinale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Successo inpernell’ultimo quarto di finale degli. Sul cemento di Melbourne, la cinese (testa di serie n.12) va sotto di un set contro la russa Anna(6-7), ma poi reagisce e con un netto 6-3 6-1 ottiene la vittoria in tre set dopo due ore e 18 minuti totali di gioco.così l’ucraina Dayananel penultimo atto del torneo e domani avrà la grande occasione di conquistare la sua prima finale in carriera in uno Slam. Pronti via e nei primi sei game ci sono addirittura due break per parte. Si arriva così sul 3-3, poi da qui in avanti le due tenniste alzano le percentuali al servizio e non concedono più niente. La conseguenza è il tie-break, dove ...