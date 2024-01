Australian Open 2024 | Medvedev la spunta al quinto contro Hurkacz | è ancora semifinale a Melbourne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Daniilsupera in 5 set Huberte per la terza volta negli ultimi quattro anni è inagli. Dopo più di 4 ore di match, la terza testa di serie del tabellone riesce a interrompere la mini-striscia di vittorie del polacco, il quale l’aveva battuto negli ultimi due precedenti match ufficiali giocati. Sulla Rod Laver Arena termina 7-6(4) 2-6 6-3 5-7 6-4, con il russo che si è trovato anche avanti di un break nel quarto set, prima di essere rimontato e portato aldall’avversario.chiude la sua avventura acon quello è il suo miglior risultato nel torneo Down Under, ma non riesce a conquistare la secondaSlam della sua carriera. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio accedono alle semifinali degli Australian Open di tennis. Gli azzurri hanno eliminato ai quarti per 7-5 ... (quotidiano)

