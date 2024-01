Australian Open 2024 | Medvedev | “Djokovic o Sinner in un’eventuale finale? Spero giochino sette ore e mezza”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Abbiamo lavorato duro con la mia squadra per portarmi al 100% delle mie capacità e penso che ci siamo riusciti. A volte vedo ragazzi come Hubi, li vedo giocare partite da cinque set e poi sembrano stare bene nello spogliatoio e io dico: ‘wow’. Probabilmente tutti lavorano duro, ma so che quello che ho iniziato a fare con la mia squadra da quando avevo 22 anni quando ho deciso di essere più professionale, se non l’avessi fatto oggi dopo il terzo set sarei morto”. Daniilspiega in questo modo la sua vittoria al quinto set nei quarti didegli. Ora un nuovo possibile rematch contro Alcaraz: “Lo vedo meglio rispetto agli US, anche se è difficile dirlo perché Carlos gioca sempre bene. Alcune settimane è più concentrato e vince un Grand Slam e forse in altre un po’ meno, ...

Daniil Medvedev si è qualificato per le semifinali degli Australian Open battendo Hubert Hurkacz in cinque set 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 in poco meno di quattro ore. Medvedev, numero 3 del mondo, ...Momento magico per i tennisti italiani che si stanno facendo valere in un torneo prestigioso come gli Australian Open. A Melbourne c'è stata gloria non solo per Jannik Sinner, ma anche ...La sfida tra il numero uno e il numero 4 al mondo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, presenti anche su Dazn e Sky (canali 210 e 211). La diretta streaming invece sarà disponibile su ...