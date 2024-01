Australian Open 2024 | Hurkacz | “Una battaglia Ho dato tutto | ma oggi non è bastato”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Una, molto equilibrata. Sarei voluto arrivare più lontano, ma ho comunque. Non è stato abbastanza, ma è ora di tornare al lavoro”. Hubertparla così in conferenza stampa dopo il match di quarti di finale perso contro Medvedev agli. “Ho giocato un bel paio di parte, è stato divertente giocare di fronte ai fansi. Ovviamente mi piacerebbe vincere alcuni titoli e migliorare negli Slam, ci si sforza sempre affinché si possa migliorare”. aggiunge. SportFace.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono approdati in semifinale nel torneo di doppio maschile degli Australian Open 2024 di tennis: nella notte ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 È appena terminato il primo set tra Anna Kalinskaya e Qinwen Zheng, match che ha aperto la sessione ... (oasport)

AGI - Grande attesa a Melbourne per il quarto di finale degli Australian Open tra Jannik Sinner , che non ha ancora perso un set, e Andrey Rublev, ... (agi)

AGI - Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open , primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista ... (agi)

Dayana Yastremska ha raggiunto la semifinale dell'Australian Open battendo in due set la ceca Linda Noskova (6-3, 6-4). L'ucraina è la seconda tennista proveniente dalle qualificazioni a raggiungere ...Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale di doppio agli Australian Open 2024. La coppia azzurra oggi, mercoledì 24 gennaio, ha battuto nei quarti il duo tedesco composto da Kevin Krawietz ...quasi quattro ore di gioco per superare il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del seeding, battuto con il risultato di 7-6(4) 2-6 6-3 5-7 6-4. Agli 'Australian Open' Medvedev vanta già due finali, ...