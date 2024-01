Australian Open 2024 | Bolelli – Vavassori in semifinale nel doppio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Melbourne, 24 gennaio- Simonee Andreasi sono qualificati per le semifinali delall'. La coppia azzurra, al terzo Slam assieme, ha piegato nei quarti per 7-5, 6-4, in poco più di un'ora e mezza, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottava testa di serie. Sempre una coppia tedesca, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che hanno battuto per 6-4, 7-6 (7-3) i polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, saranno i prossimi avversari del bolognese e del torineseè la seconda coppia azzurra capace di arrivare così avanti a Melbourne dopo-Fognini nel 2013 e nel 2015, l'anno dello storico trionfo.

Momento magico per i tennisti italiani che si stanno facendo valere in un torneo prestigioso come gli Australian Open. A Melbourne c'è stata gloria non solo per Jannik Sinner, ma anche per la coppia ...Daniil Medvedev si è sentito fisicamente "distrutto" dopo aver superato Hubert Hurkacz al termine di un match durato cinque set, nei quarti dell'Australian Open. Il russo numero tre del mondo ha battu ...La cinese per la prima volta è in una semifinale Slam, dopo aver sconfitto in rimonta Anna Kalinskaya nei quarti con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-3, 6-1 ...