Aumento record di nuovi abbonati a Netflix La lotta alla condivisione delle password sta avendo il suo effetto

Un anno di ascolti record e di grande successo per Mediaset . A certificarlo è Auditel, che registra il costante aumento dell'audience delle reti in ... (iltempo)

In apertura di questo 2024 si guarda con interesse alle tendenze che caratterizzeranno il Mercato immobiliare nostrano durante l’anno. Come sempre, ... (ildenaro)

Nel dettaglio, il direttore finanziario Spencer Neumann ha affermato che Netflix prevede di aumentare la spesa per i contenuti investendo fino a 17 miliardi di dollari quest'anno. Più in generale, la ...La variante JN.1 di Sars-CoV-2 è ormai dominante negli Stati Uniti. I Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) nell’ultimo aggiornamento calcolano che rappresenti fino a circa l’8 ...Un trimestre da record per la piattaforma streaming più popolare d’America ... il colosso statunitense ha registrato un fatturato di 8,8 miliardi di dollari, in aumento del 12,5% rispetto a un anno fa ...