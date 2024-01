Attilio Fontana | Un Paese spaccato? No | sarà più efficiente

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), presidente della Regione Lombardia, per un leghista di lungo corso come lei il sì del Senato all’autonomia differenziata è il primo storico risultato verso il decentramento, considerato che la riforma del titolo V della Costituzione fu approvata dal centrosinistra. "I due provvedimenti non sono separati: oggi (ieri, ndr) il Senato non ha approvato una nuova riforma, ma ha dato il via libera all’applicazione della stessa riforma che fu approvata dal governo di centrosinistra. Grazie al ministro Roberto Calderoli e ai governatori leghisti Roberto Maroni e Luca Zaia, che nel 2017 promossero i referendum in Lombardia e Veneto, si è finalmente intrapresa una svolta prevista dalla Costituzione e fin qui inapplicata". A proposito di referendum, le opposizioni ne propongono uno abrogativo. "Intanto si porti a conclusione l’iter di ...